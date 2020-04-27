Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da kolonya ve maskeler 517 bin vatandaşa ulaştırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara hediye edilen kolonya ve maskeler, Ankara'da 517 bin kişiye ulaştırıldı.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza hediye edilen kolonya paketleri, Ankara il genelinde Vefa Sosyal Destek Gruplarımızca evde bulunmayanlar hariç 517 bin kişiye elden teslim edildi" sözlerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza hediye edilen kolonya paketleri, Ankara il genelinde Vefa Sosyal Destek Gruplarımızca evde bulunmayanlar hariç 517 bin kişiye elden teslim edildi.#DevletMilletElele #EvdeKalAnkara pic.twitter.com/OMiXSAp9vw— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 27, 2020
Etiketler: kolonya ve maske hediyesi cumhurbaşkanı erdoğan Ankara Valiliği 65 yaş ve üstü vatandaşlarSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 16:44
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