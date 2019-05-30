Türkiye
Teröristlerin arazide gizlediği patlayıcılar imha edildi
30 Mayıs 2019 Perşembe 11:43 - Son Güncelleme 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:47
Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, araziye gizlenen 2 patlayıcı imha edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Övecek Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı.
"Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan" adı verilen operasyonda, araziye gizlenmiş 2 el yapımı patlayıcı olay yerinde imha edildi.
Kaynak: AA
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