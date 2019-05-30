Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 25 kişi, internette otomobil satış sitelerine verilen bazı ilanlara kapora adı altında 2 bin ile 5 bin lira arasında para yatırdıktan sonra ilan sahiplerine ulaşamadıklarını aktardı.

Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada sahte kimlik, sürücü bilgileri, ruhsatsız pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

50 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi ilk kez gözaltına alındı

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen V.K.'nin 50 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu ve ilk defa gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlılardan 2'sinin benzer suçlara karıştıkları gerekçesiyle emniyet teşkilatından ihraç edildikleri öğrenildi.

Kaynak: AA