Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2018 yılında toplam 1 milyon 229 bin 364 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 42 bin 832 adedi maddi hasarlı, 186 bin 532 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

Trafik kazalarında 6 bin 675 kişi hayatını kaybederken 307 bin 71 kişi yaralandı. Bir önceki yıl meydana gelen kazalarda 7 bin 427 kişi hayatını kaybetmiş, 300 bin 383 kişi yaralanmıştı.

Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 42,9'unu sürücüler oluşturdu. Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 89,5 ile ilk sırada yer aldı.

Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla Temmuz en az Şubat ayında meydana geldi.

Kaynak: TRT Haber