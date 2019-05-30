Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı tatilinin bir ay önceden 9 gün olarak açıklanması, okulların bitmesine kısa süre kalması ve yaz tatilinin başlaması nedeniyle otobüs biletlerinin tükendiğini, ek seferleri bile sattıklarını belirterek, "Sadece İstanbul'dan gidiş biletleri değil, seçim nedeniyle şehre dönüş biletleri de tükendi." dedi.

Özcan yaptığı açıklamada, ramazanın büyük bölümünün geride kaldığını ifade ederek, otobüs biletlerinin bu sefer çok erken tükendiğini, bunda bayram tatilinin bir ay önceden 9 gün olarak açıklanmasının önemli etkisi bulunduğunu kaydetti.

Özcan, "Bayram tatilinin bir ay önceden 9 gün olarak açıklanması, okulların bitmesine kısa süre kalması ve yaz tatilinin başlaması nedeniyle otobüs biletlerinin hepsi tükendi. Ek seferleri bile sattık." dedi.

Normalde İstanbul'dan günlük ortalama bin 600 otobüs seferi yapıldığını, bunun yüzde 25'inin Trakya, yüzde 75'inin ise Anadolu'ya gittiğini aktaran Özcan, son aylarda otobüs sefer sayısının bin 200'e düştüğünü, şu anda ise tekrar eski günlere döndüklerini söyledi.

Özcan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarına Ramazan Bayramı tatili süresince ek sefer izni verdi. 30 Mayıs'ta başlayacak ek sefer izni 11 Haziran'da bitecek. Otobüs sefer sayısı bin 200'lere kadar düşmüştü ancak bayram döneminde bu rakam 2 bini aşacak gibi gözüküyor. Ek seferlere ek sefer koyacağız." şeklinde konuştu.

"Muazzam bir yoğunluk var"

Birol Özcan, muazzam bir yoğunluk olduğuna işaret ederek, "Sadece bir bölgeye değil, Doğu Anadolu'ya da, Güneydoğu Anadolu'ya da, Karadeniz'e de, Akdeniz'e de giden otobüsler dolu. Kısacası, tüm Anadolu ve Trakya otobüslerinde doluluk var." dedi.

Özcan, sadece İstanbul'dan gidiş biletleri değil, seçim nedeniyle şehre dönüş biletlerinin de tükendiğini, dönüşler için de ek seferler koyduklarını söyledi.

Her otobüste ortalama 45 yolcu bulunduğunu belirten Özcan, sadece İstanbul'dan çıkışta günlük ortalama 2 bin sefer yapılacağını, 30 Mayıs'tan 11 Haziran'a, hatta 23 Haziran İstanbul seçimlerine kadar milyonlarca kişiyi taşıyacaklarını bildirdi.

Korsan taşımacılık ve servis minibüsü uyarısı

TOFED Genel Başkanı Özcan, bazı yolcuların, gidecekleri yer için tüm firmalara sormadan alternatif bilet arayışına girdiğini, yolcuların bu gibi durumlarda panik yapmaması gerektiğini söyledi.

Yolcuların mutlaka otogardan kalkan otobüs firmalarından biletlerini alması gerektiğini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, mahalle arasından kalkan, biletleri kasapta, manavda satılan şirketlerden bilet almasın. Aksi takdirde açıkta kalabilirler. Ayrıca, zaman zaman 3-4 aile birleşip servis minibüsü tutarak memleketine gitmek istiyor. Bu gibi durumlarda söz konusu minibüsler denetlenemediği için birçok eksik olabiliyor. Mesela, şoför deneyimsiz oluyor, belgeler eksik oluyor. Yolda kalabiliyorlar. Allah korusun, kaza, bela olabiliyor. O yüzden vatandaşlarımızdan bu konuda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum."

Kaynak: AA