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Türkiye
TRT Haber 11.10.2023 10:27

Teröristler Tel Rıfat'ta hendek kazıyor

Tel Rıfat bölgesinde köylerin çevresi PKK/YPG'li teröristlerce hendeklerle çevriliyor. Hendekler TRT Haber ekibi tarafından görüntülendi.

Teröristler Tel Rıfat'ta hendek kazıyor
[Fotograf: TRT Haber]

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde terör işgalinde olan Şeyh İsa ve Harbil köylerinin çevresi PKK/YPG'li teröristlerce hendeklerle çevriliyor.

Teröristlerin kazdığı hendekler, TRT Haber ekibi tarafından görüntülendi.

 

Tel Rıfat'ta teröristlerin işgalindeki köylere yakın noktadaki terör hedefleri TSK tarafından zaman zaman vuruluyor.

ETİKETLER
Suriye Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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