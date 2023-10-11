Teröristler Tel Rıfat'ta hendek kazıyor

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde terör işgalinde olan Şeyh İsa ve Harbil köylerinin çevresi PKK/YPG'li teröristlerce hendeklerle çevriliyor.

Teröristlerin kazdığı hendekler, TRT Haber ekibi tarafından görüntülendi.

Türk Silahı Kuvvetleri’nin son operasyonları terör örgütünde paniğe neden oldu. PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’ın çevresine ve köylerine 30 km uzunluğunda hendek kazdı. Bölgedeki hendekler @trthaber ekipleri tarafından görüntülendi.https://t.co/BEp49leX5T pic.twitter.com/DxnLBbsque