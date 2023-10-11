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Türkiye
DHA 11.10.2023 10:16

Küçükçekmece'de yangın: Dumanlar D-100'de trafiği durdurdu

Küçükçekmece'de 2 katlı metruk binadaki yangından yükselen dumanlar nedeniyle D-100 Karayolu'nda yoğun trafik oluştu. Avcılar istikametinde yan yol trafiğe bir süre kapatıldı.

Küçükçekmece'de yangın: Dumanlar D-100'de trafiği durdurdu

D-100 Karayolu Avcılar istikametinde Küçükçekmece göl kenarında bulunan 2 katlı metruk binada saat 08.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangından yükselen dumanlar D-100 Karayolu'nda sürücüler güçlükle ilerledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle Avcılar istikameti yan yol trafiğe bir süre kapatıldı.

Bazı vatandaşlar ise yürüyerek işlerine yetişmeye çalışırken, bazı araç sürücüleri de kapalı yoldan geri geri giderek alternatif yollara yöneldi.

Yanan binanın ise İstanbulspor'un eski kulüp binası olduğu öğrenildi.

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