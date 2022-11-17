İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstiklal Caddesi'nde patlamada yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Yerlikaya, terör saldırısında yaralanan 81 hastadan 68'inin taburcu olduğunu söyledi.

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu.



11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.



Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2022

11 hastanın serviste, 2 hastanın ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Yerlikaya, "Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum" dileğinde bulundu.

Yaralananlardan 13'nün tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlardan 13'ünün tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, saldırıda yaralanan 81 kişinin sağlık durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.