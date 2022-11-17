Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda kaçak girmek isteyen 19 kişi yakalandı
Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu 19 kişinin yakalandı.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Sınır Güvenliği
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