Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'da sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16.45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de iptal edildi.
Etiketler: Deniz Otobüsü
Son Haberler
- 16:46
- 16:46
- 16:41
- 16:29
- 16:47
Sıradaki Haber
Feribot seferlerine fırtına engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz