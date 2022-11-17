İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 6 zanlının, tarihi eser bulundurduğundan şüphelenilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu şüpheliler M.D, İ.Ç, M.G, T.B, M.Ç. ve C.K'yi bir araçta yakaladı.

Araçtaki aramada ise Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 7 bin 784 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tarihi sikkeler de incelenmek üzere müzeye teslim edildi.