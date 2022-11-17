Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te düzenlenen operasyonda 7 bin 784 sikke ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Bilecik'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 kişi, 7 bin 784 sikke ile yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 6 zanlının, tarihi eser bulundurduğundan şüphelenilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucu şüpheliler M.D, İ.Ç, M.G, T.B, M.Ç. ve C.K'yi bir araçta yakaladı.
Araçtaki aramada ise Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 7 bin 784 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Tarihi sikkeler de incelenmek üzere müzeye teslim edildi.
Etiketler: Bilecik Tarihi Eser
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