Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Diyarbakır emniyeti Terör ve İstihbarat şube müdürlüklerince bölücü terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır Emniyeti 2019 yerel seçimleri sonrasında HDP'li belediyelerin bazı ihalelerde usulsüzlük yaptıklarını bu sayede terör örgütüne kaynak aktarıldıklarını tespit etti.

HDP'li belediyeler döneminde para aktarıldığı tespit edildi

Yaklaşık 2 yıl süren titiz çalışmalar neticesinde önemli delillere ulaşıldı.

HDP'li belediyeler döneminde bazı işyerleri aracılığıyla örgüte para aktarıldığı tespit edildi.

Bu soruşturmanın örgütün finansal ağını ortaya çıkaracağı bildirildi. Gözaltına kararı verilenler arasında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birinin de olduğu öğrenildi.