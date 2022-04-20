İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internette ikinci el telefon satan kişileri, sahte para ile dolandırdığı öne sürülen zanlıları yakalamak üzere çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında H.Ç, S.B. ve M.D'yi takibe alan ekipler, şüphelileri bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında sahte parayla alışveriş yapmaya çalışırken gözaltına aldı.

Bir miktar sahte para ele geçirildi

Zanlıların otomobil, iş yeri ve ikametleri ile üstlerinde yapılan aramalarda 1 adet 50 avroluk, 1 adet 50 dolarlık sahte döviz ile toplam 19 bin 800 liraya karşılık olarak hazırlanmış sahte banknotlar ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca ruhsatsız tabanca, 5 fişek ile 0,27 gram metamfetamin de bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.