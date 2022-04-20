Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla M.İ.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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