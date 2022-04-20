Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de oto hırsızlığı: 3 tutuklu
İzmir'in Menemen ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ilçedeki otomobil hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.
Jandarma, yürüttüğü çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda A.Y, O.Y, H.K, S.K, K.T. ve H.O.K. yakalandı.
Çalınan 7 otomobil sahiplerine teslim edildi
Adreslerde Menemen, Bilecik ve Eskişehir'den çalındığı belirlenen 7 otomobil ele geçirildi. Otomobiller sahiplerine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y, H.K. ve S.K. tutuklandı.
Etiketler: İzmir
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