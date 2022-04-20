Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ehliyetsiz çocuklara araç verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep'te korna, konvoy gibi trafiği tehlikeye atan, vatandaşlarımızı rahatsız eden davranışlar yasaklanmıştı. Bazı kişilerin mezuniyet vb. gerekçelerle konvoy yapacağı duyumu alınmış olup buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir."