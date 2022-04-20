Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vali duyurdu: Gaziantep'te konvoya izin verilmeyecek
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte korna ve konvoy gibi trafiği tehlikeye atan davranışların daha önce yasaklandığını, konvoylara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini söyledi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ehliyetsiz çocuklara araç verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Gaziantep'te korna, konvoy gibi trafiği tehlikeye atan, vatandaşlarımızı rahatsız eden davranışlar yasaklanmıştı. Bazı kişilerin mezuniyet vb. gerekçelerle konvoy yapacağı duyumu alınmış olup buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir."
Gaziantep’te korna/konvoy vb. trafiği tehlikeye atan, vatandaşlarımızı rahatsız eden davranışlar yasaklanmıştı.— Davut GÜL (@gul_davut) April 19, 2022
Bazı kişilerin mezuniyet vb. gerekçelerle konvoy yapacağı duyumu alınmış olup buna kesinlikle müsade edilmeyecektir.
Lütfen,ehliyetsiz çocuklarınıza araç vermeyiniz!
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