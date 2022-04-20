Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ankara yönünde giden Taner K. yönetimindeki otomobil, Çekmeköy Reşadiye mevkisinde önünde seyreden tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Taner K. ve yanında bulunan Hasan B'yi kurtardı.
Sağlık ekipleri Hasan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü, ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Kuzey Marmara Otoyolu
Son Haberler
- 09:55
- 09:54
- 09:34
- 09:42
- 09:49
Sıradaki Haber
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan asker için tören düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz