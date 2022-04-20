Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da kaçak 6 bin litre akaryakıt, 13 sikke ve 15 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli ürünlerin kaçakçılığını yapan şüphelilere yönelik araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilere ait bazı adresleri ve araçları aradı.
Tarihi eserler ele geçirildi
Aramalarda, kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ile Helenistik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen 13 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Kaçak Akaryakıt
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