İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli ürünlerin kaçakçılığını yapan şüphelilere yönelik araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilere ait bazı adresleri ve araçları aradı.

Tarihi eserler ele geçirildi

Aramalarda, kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ile Helenistik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen 13 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.