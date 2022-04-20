Trakya'da etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı.

Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan İSKİ'ye ait Kırklareli Vize'de bulunan ve önceki akşam savaklarının açılmasıyla taşan Kazandere Barajı ile Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 100'e, Pabuçdere'de ise yüzde 95,33'e çıktı.

Trakya'da DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kırklareli Barajı yüzde 97, Altınyazı Barajı yüzde 97, Süloğlu Barajı yüzde 96, Yenikarpuzlu Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 92 olarak ölçüldü.

Yağışlarla barajların yanı sıra Edirne'deki nehirlerin de debileri yükseldi.

[Fotoğraf: DHA]

Bazı araziler su altında kaldı

Ergene Nehri'nin su debisi 97 metreküpsaniye ulaştı, bu nedenle bölgedeki bazı ekili araziler su altında kaldı.

Meriç Nehri'nin debisi, İpsala ilçesinde 285 metreküpsaniyeye, geçen hafta 8 metreküpsaniye olan Tunca Nehri'nin debisi ise 12 metreküpsaniyeye ulaştı.

Trakya'ya bereket yağdı

Üreticilerden Ülkü Özavcı, yağmurlarla birlikte bereket yağdığını söyledi.

Hasattaki üründen yüksek verim beklediklerini kaydeden Özavcı, "Allah'a çok şükür, bu yağışlar çok bereketli oldu. Memleketimiz için, bilhassa Edirne için çok faydalı oldu. Çünkü kurak geçiyordu. Yağmurların yağması, bizim için büyük bir nimet. Karaağaç'ta 5 bin dönüm ekili alan var; ayçiçeği, mısır ekiyorlar. Yalnız Karaağaç meselesi de değil bütün Trakya'ya bereket yağdı. Bu da mahsule büyük bir avantajdır" dedi.