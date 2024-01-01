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Türkiye
AA 01.01.2024 18:45

Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 kişi törenle anıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi için anma töreni düzenlendi.

Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 kişi törenle anıldı
[Fotograf: AA]

Hamzalı'da, 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce katledilen 23 kişi için gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Burak Akeller, bu topraklarda eli kanlı terör örgütü tarafından 5'i çocuk, 9'u kadın 23 vatandaşın şehit edildiğini belirtti.

Katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Akeller, "Geçtiğimiz günlerde 12 kahraman askerimizi şehit verdik. Şehitler ölmez, şehit unutulunca ölür. Biz bu yaşadıklarımızı unutmayacağız. Eli kanlı terör örgütünün buradaki vatandaşlarımıza çektirdiklerini unutmayacağız" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 kişi törenle anıldı

Saldırıda yakınlarını kaybeden vatandaşlar adına konuşan Muhsin Çiçek de terör örgütü PKK'nın kundaktaki bebekleri dahi katlettiğini belirterek terörü bir kez daha lanetlediklerini söyledi.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından sona erdi.

Törene, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit yakınları, muhtarlar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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