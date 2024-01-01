Puslu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.01.2024 18:44

Mardin'de "nitelikli yağma" suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "nitelikli yağma" suçundan yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mardin'de "nitelikli yağma" suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kızıltepe Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, nitelikle yağma yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bir adrese düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramada, 3 silah, şarjör ve fişek, 2 bıçak, şase numarası kazınmış motosiklet, hassas terazi, 0,70 gr metamfetamin ve şikayetçi kişiye ait pos makinesi ile kimlik ve kredi kartları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli salıverildi, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

ETİKETLER
Mardin
Sıradaki Haber
Düzce'de asayiş, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele operasyonları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:30
Çin ve Kuzey Kore, 2024'ü "dostluk yılı" ilan etti
19:14
"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek" yürüyüşünden dönen kişiye saldıran zanlı tutuklandı
18:47
Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 kişi törenle anıldı
18:43
Düzce'de asayiş, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele operasyonları
18:41
Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete girdi
18:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı
"Hudut kartalları" yeni yıla elleri tetikte gözleri sınır hattında girdi
"Hudut kartalları" yeni yıla elleri tetikte gözleri sınır hattında girdi
FOTO FOKUS
AK Parti'de yerel seçim çalışmaları hız kazandı
AK Parti'de yerel seçim çalışmaları hız kazandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ