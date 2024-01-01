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Türkiye
AA 01.01.2024 18:42

Düzce'de asayiş, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele operasyonları

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen çeşitli operasyonlarda 28 aranan şahıs yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 zanlı tutuklandı.

Düzce'de asayiş, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele operasyonları
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25-31 Aralık'ta kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında ve adreslerde yapılan kontrollerde, 3 uçaksavar fişeği, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 129 fişek ele geçirildi. Haklarında arama karı bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonlarında 464,56 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Terörle mücadelede DEAŞ soruşturması kapsamında ise "silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlamalarıyla ilgili 5 olaya müdahale edildi, haklarında işlem yapılan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yakalanan 8 düzensiz göçmen, Kocaeli'deki geri gönderme merkezine sevk edildi.

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Uyuşturucu Düzce Kaçakçılık Terörle Mücadele
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