Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturmada 23 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü MLKP mensubu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si yakalandı.
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan şüphelilerin gözaltına alınması kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin operasyonunda, gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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