Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütünü takibe aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonrası suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 11 zanlıya ait 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlılara ait ikametlerde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, çok sayıda fişek, çeşitli cinste 2 kilogram uyuşturucu madde ve 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.