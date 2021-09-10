Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 05:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağcılar'da otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarı ve aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Batışehir Kavşağı'ndan İSTOÇ istikametine giden Sergen Acur, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti.
3 kişi araçta sıkıştı
Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine ve istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile arkadaşları Eray Diler ve Muhammet Emre Diler otomobilin içerisinde sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada, kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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