Şüphelileri kovalarken kaza yapan iki polis yaralandı
Çorum'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobili kovalayan polis aracı kaza yaptı. Kaza sonucu devrilen otomobildeki iki polis yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hamit Kaplan Caddesi'nde görev yapan polis ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.
Aracı kullanan Onur G., polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekibi de otomobili durdurmak için takibe aldı.
Polis aracı devrildi
Kırmızı ışıkta durmayan aracı kovalamaya devam eden polis aracı, önce bir otomobile, ardından da ağaca çarparak devrildi.
Polislerden biri araçta sıkıştı
Kaza sonucu iki polis yaralandı. Yaralı polislerden Süleyman T, çevredekiler tarafından devrilen araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet K. isimli polis, yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Polisler hastaneye kaldırıldı
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Araç içinde sıkışan Ahmet T.'nin bacağının kırıldığı öğrenildi.
Kaçan sürücü yakalandı
Kaçan otomobildeki ehliyetsiz sürücü Onur G. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Gazi Caddesi, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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