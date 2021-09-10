Hamit Kaplan Caddesi'nde görev yapan polis ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

Aracı kullanan Onur G., polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekibi de otomobili durdurmak için takibe aldı.

Polis aracı devrildi

Kırmızı ışıkta durmayan aracı kovalamaya devam eden polis aracı, önce bir otomobile, ardından da ağaca çarparak devrildi.

Polislerden biri araçta sıkıştı

Kaza sonucu iki polis yaralandı. Yaralı polislerden Süleyman T, çevredekiler tarafından devrilen araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet K. isimli polis, yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Polisler hastaneye kaldırıldı

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Araç içinde sıkışan Ahmet T.'nin bacağının kırıldığı öğrenildi.

Kaçan sürücü yakalandı

Kaçan otomobildeki ehliyetsiz sürücü Onur G. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Gazi Caddesi, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.