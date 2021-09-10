Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 01:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nikahtan sonra kaza yapan çift hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'de kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Rüştü Can Ulcay ile eşi Münire Ulcay, hayatını kaybetti. Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce nikahlarının kıyıldığı öğrenildi.
Düzce D-100 Karayolu'nda seyreden Rüştü Can Ulcay yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette ilerleyen kamyona arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Rüştü Can Ulcay olay yerinde hayatını kaybetti, arkasındaki eşi Münire Ulcay ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Münire Ulcay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Rüştü Can Ulcay ve Münire Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce nikah kıydıkları öğrenildi.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Düzce
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