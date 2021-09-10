Düzce D-100 Karayolu'nda seyreden Rüştü Can Ulcay yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette ilerleyen kamyona arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Rüştü Can Ulcay olay yerinde hayatını kaybetti, arkasındaki eşi Münire Ulcay ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Münire Ulcay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rüştü Can Ulcay ve Münire Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce nikah kıydıkları öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.