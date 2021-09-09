Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, bu kez Tacikistan bayrağının renkleri olan yeşil, kırmızı ve beyaza büründü.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.