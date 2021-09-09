Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 23:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boğazın iki köprüsü Tacikistan bayrağı renklerine büründü
Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Tacikistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, bu kez Tacikistan bayrağının renkleri olan yeşil, kırmızı ve beyaza büründü.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.
Son Haberler
- 23:47
- 23:41
- 23:38
- 23:02
- 22:53
Sıradaki Haber
Otomobil köprüden düştü, iki kardeş hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz