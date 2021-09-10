Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlayacak gök gürültülü sağanağın, zamanla kuvvetini artırarak İstanbul genelinde gece saatlerine kadar etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

Meteoroloji İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Marmara Bölgesi’ndeki birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. pic.twitter.com/0lyXDaSnz2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2021

Trafikte yoğunluk oluştu

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur, bazı bölgelerde trafiğe neden oldu. İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 63'ü aştı.

Yağmurdan dolayı sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Gece saatlerinden itibaren hafif görülen yağışın etkisini artırması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde bazı illerde de kuvvetli yağış etkili olacak.