Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 05:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otomobil evin çatısına düştü: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da kontrolden çıkan otomobilin evin çatısına düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Ümit T. yönetimindeki otomobil, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda yol kenarındaki bir evin çatısına devrildi.
Kazada sürücüyle otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sırasında evde olduğunu belirten ev sakini Fırat Çelebioğlu, can kaybı yaşamadıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Etiketler: Trafik Kazası
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