Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçi servisi ile tır çarpıştı: 13 yaralı
Bolu'da tır ile çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.
Özcan E'nin kullandığı tır, Mengen Gökçesu kara yolu Değirmenbeli mevkisinde, işçi taşıyan Dursun Ö. idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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