Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Teröristlerin kullandığı 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Pülümür ilçesinde operasyon düzenledi.
Arazide arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı belirlenen 7 sığınak tespit edildi.
İmha edilen sığınaklardaki aramada 700 M-16 mühimmatı, 50 Bixi mühimmatı, 3 kalaşnikof mühimmatı, akü, 2 küçük tüp, 50 metre kablo, dikiş makinesi, 3 sırt çantası, 2 pil bloğu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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