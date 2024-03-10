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Türkiye
AA 10.03.2024 09:29

Terör örgütü DEAŞ'a "Bozdoğan-11" operasyonu: 33 gözaltı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-11" operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'a "Bozdoğan-11" operasyonu: 33 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlere göz açtırmayacaklarını, terörle mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı "Bozdoğan-11 operasyonlarının düzenlendiğini aktardı.

Operasyonlarda 33 zanlının yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin, "yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri"nin tespit edildiğini kaydetti.

Operasyonlar sonucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz, çeşitli yaşam malzemeleriyle çok sayıda yasaklı yayın ve dokümana el konulduğunu vurgulayan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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Sakarya Terörle Mücadele Ali Yerlikaya DEAŞ
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