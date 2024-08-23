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Türkiye
TRT Haber 23.08.2024 07:48

Terör örgütü DEAŞ'a 17 ilde operasyon: 65 gözaltı

17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden 'Gürz-9' operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'a 17 ilde operasyon: 65 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul, Ankara, Malatya ve Sivas'ın da aralarında bulunduğu 17 ildeki operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" dedi.

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Ali Yerlikaya DEAŞ İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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