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Türkiye
AA 23.08.2024 06:07

Ümraniye'de panelvan, hafif ticari araca çarptı: 8 yaralı

Ümraniye’de hafif ticari araçla panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 3’ü bebek 8 kişi yaralandı.

Ümraniye'de panelvan, hafif ticari araca çarptı: 8 yaralı
[Fotograf: AA]

Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde seyreden panelvan minibüs, ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2 araçta refüje çıkarken, hafif ticari araçta bulunan 3’ü bebek 8 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki 7 kişi çevredekilerin yardımıyla, sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralı 8 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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