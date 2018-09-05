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Terör operasyonlarında Mehmetçiğin sadık dostu: "Yay" İkiyaka Dağları'nda

Hakkari Yüksekova İkiyaka Dağları'nda devam eden terör operasyonlarında, araziye döşenen patlayıcıların tespitinde Mehmetçiğe en büyük destek, özel eğitimli köpeklerden geliyor.

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Terör operasyonlarında Mehmetçiğin sadık dostu: &quot;Yay&quot; İkiyaka Dağlarında

Hakkari Yüksekova Dağlıca Bölgesi'nde, Irak'ın kuzeyine sıfır noktada bulunan, daha önce teröristlerin sık sık eylem yaptığı İkiyaka Dağları'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) aylar öncesinden büyük bir temizlik operasyonu başlattı.

Terör örgütünün büyük kayıp verdiği bölgede asker operasyonlarını sıklaştırırken, gün boyu devam eden operasyonlara katılan komandolar teröristlerin izini sürüyor.

Tuzaklanmış bombalar, mayınlar ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarda komandoların en büyük yardımcılarını ise özel eğitimli köpekler oluşturuyor.

Şu ana kadar PKK'lı teröristlerin onlarca büyük eylem yapmasının önüne geçen özel eğitimli köpekler, komandolarla dost bir görüntü sergiliyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medaya hesabından paylaşılan videoda, "Onlar Mehmetçiğin can dostu. Mayın arama köpeği 'Yay' İkiyakalar’da komandolarla" denildi.


 

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, ikiyaka dağları, Hakkari, tsk, Genelkurmay Başkanlığı, operasyon, eğitimli köpek yay
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