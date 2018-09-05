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Van'da 10 günde 742 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 10 günde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 742 düzensiz göçmen yakalandı.

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Vanda 10 günde 742 düzensiz göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos-5 Eylül arasında göçmen kaçakçılığına karşı çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 742 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca, jandarmanın 8 ayda düzenlediği 272 operasyonda 5 bin 915 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu olaylarda organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 133 kişiden 39'u tutuklandı.  

Kaynak: AA

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