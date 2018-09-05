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Mardin’de terör operasyonu

Mardin Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat'ta yürütülen terör operasyonlarında, terör örgütü mensubu 1 terörist silahsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Mardinde terör operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Artuklu kırsalında yapılan arazi aramasında 2 bin 300 kilogram amonyum nitrat mazot karışımı patlayıcı madde, 8 tüp, 190 litre mazot, 83 pil, 140 metre kablo ve el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Nusaybin’de, bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist silahsız olarak teslim oldu.

Mardin Midyat karayolu üzerinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı 2 oksijen tüpü içerisine telsiz komutalı EYP tespit edilerek imha edildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, terör operasyonu, Mardin
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