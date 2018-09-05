Ege Denizi'nde 129 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir Çeşme'de tespit ettikleri 2 lastik botu durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Suriye, 22 Orta Afrika, 15 Filistin, 8 Irak, 6'şar Yemen ve Mali, 4 Güney Afrika, 3'er Senegal ve Fildişi Sahili, 2'şer Kongo ve Eritre, 1'er Komoros ve Togo uyruklu olmak üzere toplam 97 yabancı uyruklu Çeşme Limanı'na getirildi.

Sahil Güvenlik botu ayrıca, Dikili ilçesi Madran Çayı açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurdu. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 Afganistan, 6 Suriye, 4 Dominik, 3'er Filistin, Pakistan ve Yemen, 2 Orta Afrika, 1'er Irak, Kongo ve Senegal uyruklu olmak üzere toplam 32 kişiyi Sahil Güvenlik botuna aldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA