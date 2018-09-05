Küçük dostlar ambulansı bin 252 can kurtardı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren hayvan ambulansının içinde kedi, kuş kafesi, yandan açılabilen köpek taşıma kafesi, ilk yardım seti ve solunum cihazı gibi donanımlar yer alıyor.

Ambulans özellikle otomobillerin çarptığı hayvanlara yapılan kritik müdahaleleriyle dikkati çekiyor. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarları değerlendiren ekipler, hasta veya yaralı hayvanlara olay yerinde müdahale edebildiği gibi, gerek görülenleri de kliniklere ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentte ilk olan küçük dostlar ambulans hizmetinin Türkiye’ye örnek olduğunu belirtti.

Tüm canlıların değerli olduğuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Ambulansımızla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını hijyenik ve güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyoruz. Şimdiye kadar vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçen tam donanımlı ambulansımız hasta ve yaralı bin 252 hayvanın canını kurtardı. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA