Terkos Gölü'nde kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu20 Aralık 2019 Cuma 10:28 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 11:16
Çatalca Durusu Gölü'ne (Terkos) gece saatlerinde kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı. Ekipler kayıp iki kişinin cansız bedenine ulaştı.
Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.
Çatalca'nın Ormanlı Mahallesi mevkisinde, 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları, yoğun sis nedeniyle gece ara verilen aranın ardından sabah tekrar başladı. İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekiplerinin bir süre devam eden çalışmaları sonucu ulaştığı 2 kişinin cesedi, sudan çıkarıldı.
Gece, Çatalca'da 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı bir süre sonra alabora olmuş, durumu fark eden başka bir balıkçı, bu kişilerden birini kurtarmıştı. Söz konusu kişi, hastanede tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: DHA