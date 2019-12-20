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Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor20 Aralık 2019 Cuma 09:23 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 09:44
Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Marmara'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak.
[Fotoğraf: AA ]
Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava beklenirken rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Yer yer sis ve pus beklenen bölgede, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Kaynak: AA
Etiketler: meteoroloji hava durumu Marmara Bölgesi