Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince av yasakları kapsamında yapılan denetimler sürüyor.

Pazar ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Pazar Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle yaptığı denetimlerde boy sınırlamasına takılan, 1,5 ton ağırlığındaki 100 kasa istavrite el koyuldu. Belirlenen boy ve ağırlık yasaklarına uymayan balıkçı hakkında idari yaptırım cezası uygulandı.

Kaynak: DHA