Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, teneffüse çıkan öğrenciler, ağaçta bulunan arı kovanını sopayla karıştırdılar. 15 öğrenci arı sokması sonucu fenalaştı.

Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Öğrenciler İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Okula 1 günlük ara verildi

Olayın hemen ardından okula 1 gün ara verilerek, öğrenciler evlerine gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama yaptılar.