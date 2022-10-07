Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 11:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Teneffüsteki 15 öğrenciyi arı soktu: Okula 1 gün ara verildi
[Fotograf: İHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda ağaçta bulunan yaban arıların kovanını sopayla karıştıran öğrencileri arı soktu. Eğitime 1 gün ara verildi.
Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, teneffüse çıkan öğrenciler, ağaçta bulunan arı kovanını sopayla karıştırdılar. 15 öğrenci arı sokması sonucu fenalaştı.
Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Öğrenciler İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Okula 1 günlük ara verildi
Olayın hemen ardından okula 1 gün ara verilerek, öğrenciler evlerine gönderildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama yaptılar.
Etiketler: Bursa
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