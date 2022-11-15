İbrahim Ö. idaresindeki salatalık yüklü kamyon, hemen önünde seyreden Birdal Ö. yönetimindeki bal kabağı yüklü kamyona çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle İbrahim Ö. aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ulaşım kontrollü sağlandı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.