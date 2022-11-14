Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evine girmek için halatla terastan sarktı
Hatay'da, anahtarını içeride unutan yaşlı adam, evine girmek için halatla terastan sarktı. Bacağına bağladığı ipin kısa gelmesi sonucu asılı kalan yaşlı adam, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Süleymaniye Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katında oturan 72 yaşındaki İbrahim Çelikdemir, evinin anahtarını içerde unutunca kapıda kaldı.
Binanın terasına çıkan Çelikdemir, bulduğu halatın bir ucunu buradaki bir demire diğer ucunu da bacağına bağlayarak halatla aşağıya sarktı.
Evinin açık olan penceresine bu şekilde ulaşmaya çalışan Çelikdemir, halat kısa gelince binanın dış cephesinde asılı kaldı.
Çelikdemir'in yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halatı keserek Çelikdemir'i evin içine çekti.
Kurtarılan ancak taktığı halat nedeniyle bacağı moraran Çelikdemir hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Hatay
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