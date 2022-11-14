Havutlu Mahallesi'nde plastik malzeme üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Yangında, soğutma çalışması devam ediyor.