Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da fabrika yangını
[Fotograf: AA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde plastik malzeme üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Havutlu Mahallesi'nde plastik malzeme üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Yangında, soğutma çalışması devam ediyor.
Son Haberler
- 00:17
- 23:10
- 23:01
- 22:50
- 22:27
Sıradaki Haber
İzmir ve Aydın açıklarında 199 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz