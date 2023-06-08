Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 08.06.2023 00:52

TEM’de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde alev alev yanan tırın söndürülme çalışması yapılırken trafikte geçişlere izin verilmedi. Yanan tır adeta TEM Otoyolu geçişlerini durma noktasına getirdi.

TEM’de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu
[Fotograf: İHA]

Yangın, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Tepetarla geçişi Ankara istikametinde meydana geldi.

M.Ş.A. idaresindeki  Mercedes marka tırdan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Tırı sağa çeken sürücü, aracından indikten sonra gördüğü manzarayla şoke oldu. Tır, alev alev yanmaya başladı.

Yangın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

TEM’de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu

İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahaleye başlarken polis ekipleri de yolda güvenliği sağlamak adına bir süreliğine trafiği durdurdu.

Araçtaki yangının söndürülmesinin ardından trafikte geçişlere yeniden izin verildi.

Yanan tır ise kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:07
Ruanda soykırımından sorumlu tutulan Felicien Kabuga sağlık sorunları nedeniyle mahkum edilmeyecek
01:34
E-5 Kara Yolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
00:26
Numan Kurtulmuş'un yeni görevi Resmi Gazete'de
01:04
Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu
23:43
Florida'da bir kadın iki ay arayla iki kez piyangoyu tutturdu
23:37
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş’u tebrik etti
Brezilya’da yerliler, haklarını sınırlayan tasarı için Federal Yüksek Mahkemesi'nde toplandı
Brezilya’da yerliler, haklarını sınırlayan tasarı için Federal Yüksek Mahkemesi'nde toplandı
FOTO FOKUS
Kanada'dan gelen orman yangını dumanları nedeniyle New York'ta kırmızı alarm
Kanada'dan gelen orman yangını dumanları nedeniyle New York'ta kırmızı alarm
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ