Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.06.2023 21:08

Evinde 22 bin tarihi eser ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evinde Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 22 bin 278 tarihi eser ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Evinde 22 bin tarihi eser ele geçirilen şüpheli tutuklandı
[Fotograf: DHA]

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gümüşpınar Mahallesi'nde evinde çok sayıda kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu ve tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekipleri dün şüphelinin adresinde yapılan aramada, Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 19 bin 95'i sikke olmak üzere metal yüzük, ok uçları, tedavi araçları, altın görünümlü obje, mızrak ucu, metal kap ve figürler, mühür, kama, yüzük, cam cisim, balta, kemer gibi toplam 22 bin 278 parça tarihi esere el koymuştu.

ETİKETLER
Mardin Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:33
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Türkiye ve Suudi Arabistan ziyareti mesajı
22:58
Fransa, Kakhovka Barajı'nın vurulmasını kınadı
22:55
BM: Kakhovka Barajı'nın vurulmasının ardından oluşan selde durum daha da kötüleşebilir
22:52
AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi
22:34
Kanada'dan gelen orman yangını dumanları nedeniyle New York'ta kırmızı alarm
22:31
Papa Francis’in ameliyatı başarılı geçti
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı seçildi
FOTO FOKUS
TCG Anadolu eğitim gerçekleştirdi
TCG Anadolu eğitim gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ