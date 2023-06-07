Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Bodrum açıklarında, Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu. Bottaki 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.